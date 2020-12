Brutte notizie per Pioli, che in un colpo solo perde un centrocampista titolare e un difensore, divenuto titolare dopo il ko di Kjaer. Parliamo ovviamente di Bennacer e Gabbia, usciti entrambi dalla sfida contro il Parma rispettivamente per un problema muscolare e per una distorsione a un ginocchio. Per l'algerino, che ha lasciato il campo al 75' per Sandro Tonali, confermata la lesione al bicipite femorale della coscia destra che già si temeva nell'immediato post partita: non è ancora certo il grado della lesione, che verrà ricontrollata tra 10 giorni, ma è quasi certo che resterà fuori per almeno 3-4 settimane, tornando a disposizione di Pioli solo nel 2021, con la speranza di rientrare per la sfida alla Juve del 6 gennaio.