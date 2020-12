Serie A, la presentazione della 12^ giornata

Nel turno infrasettimanale, Gasperini fa visita alla Juventus che non è mai riuscita a battere in campionato da quando è all’Atalanta. Gattuso invece cerca la vendetta contro Conte che l’ha battuto nello scorso campionato a Napoli

Udinese-Crotone, martedì 15 dicembre ore 18:30 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

L’ultimo confronto in Serie A tra Udinese e Crotone risale ad aprile 2018, proprio in casa dei bianconeri, con un successo per 2-1 dei calabresi grazie alle reti di Simy e Faraoni, in quella che è stata l’ultima vittoria in trasferta per i rossoblù nel torneo.

Benevento-Lazio, martedì 15 dicembre ore 20:45 (DAZN1, canale 209 di Sky)

La Lazio ha vinto entrambi i precedenti contro il Benevento in Serie A segnando in totale 11 reti (5.5 a partita): si tratta della squadra che ha segnato di più in media ai campani nella competizione, ed i sanniti sono quelli contro cui i biancocelesti hanno la media gol più alta.

Juventus-Atalanta, mercoledì 16 dicembre ore 18:30 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251)

Dall’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta, la Juventus è l’unica squadra affrontata almeno due volte contro cui i bergamaschi non hanno trovato la vittoria in Serie A (cinque pareggi e tre sconfitte nel parziale). I bianconeri sono imbattuti da 23 gare interne in Serie A contro l’Atalanta (18 vittorie e 5 pareggi).

Fiorentina-Sassuolo, mercoledì 16 dicembre ore 20:45 (Sky Sport 253)

Il Sassuolo ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro la Fiorentina: l’ultima squadra ad aver ottenuto il successo per tre stagioni di fila in casa dei viola in Serie A fu la Lazio tra il 2013/14 e il 2015/16.

Genoa-Milan, mercoledì 16 dicembre ore 20:45 (DAZN1, canale 209 di Sky)

Il Genoa è reduce da cinque sconfitte interne in Serie A, si tratta del suo record di partite perse di fila in casa nel massimo campionato. Il Milan è l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dello scorso maggio (23 partite, 17 vittorie e 6 pareggi).