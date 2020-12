Antonio Candreva non è stato convocato per la sfida contro l’Hellas Verona di mercoledì sera per scelta tecnica. All’allenatore blucerchiato non sono piaciuti alcuni atteggiamenti del giocatore ex Inter e così ha deciso di fare a meno della sua presenza per la trasferta di Verona contro l’Hellas di Juric. La decisione è stata comunicata al giocatore e alla squadra nella riunione tecnica della vigilia. La dura presa di posizione di Ranieri è stata avallata da tutto lo staff tecnico e dai dirigenti blucerchiati comunque convinti che Candreva abbia perfettamente capito la decisione e che si possa tranquillamente ricomporre il rapporto con il giocatore. Oltre a Candreva, l’allenatore blucerchiato non potrà contare su Gabbiadini – anche lui fuori dall’elenco dei convocati – e Thorsby, squalificato.