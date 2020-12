Torna Luis Alberto, Ibra non ce la fa: probabili

Arriva il turno infrasettimanale con incognite e dubbi. Le ultime dagli inviati di Sky Sport: Ibra ha ancora dolore. Quasi certa la sua assenza. Juve con Morata in rampa di lancio. Nella Lazio, Inzaghi recupera Luis Alberto ma perde altri pezzi. Inter: da verificare Hakimi, D'Ambrosio in pole a destra. Possibile turnover per qualche big, a cominciare da Ciro Immobile

PROBABILI FORMAZIONI 12^ GIORNATA - I CAMPETTI



Eccoci nel pieno dello sprint finale. Tre giornate al termine del 2020 ma tutte concentrate. Stanchezza, affaticamenti, infortuni, ricadute, ballottaggi: sono tanti gli aspetti da non trascurare, soprattutto a livello fantacalcistico Alcuni devono uscire dalla crisi, altri vogliono proseguire il buon momento ma la parola d'ordine è sempre turnover. Chi gioca? Chi riposa? Per rispondere a queste e altre domande di questo turno di campionato ci affidiamo come sempre alla squadra di Sky Sport: i nostri inviati sono già al lavoro e quindi siamo pronti per la nostra consueta panoramica sullo stato di forma delle 20 di A



UDINESE-CROTONE, martedì ore 18:30 Udinese, c’è da rimpiazzare Nuytinck Brutte notizie in casa bianconera. Contro il Crotone mancherà uno dei pilastri difensivi della squadra di Gotti. Bram Nuytinck infatti, con tutta probabilità, ha già finito il suo 2020 calcistico a causa di un serio problema al polpaccio. Bonifazi può restare nell’XI titolare che prevede quindi il rientro di Becao. In mediana Arslan torna dalla squalifica mentre in attacco si va verso una nuova coppia con Pussetto che sarà supportato da Nestorowski Crotone, cambio forzato in difesa Assenza certa nella linea difensiva della squadra di Stroppa. C’è infatti da registrare il turno di squalifica per Lisandro Magallan, uno dei titolarissimi degli ‘squali’. Per il posto vacante si candidano Golemic e Cuomo. Petriccione rientra dalla squalifica, Benali è ancora alle prese con il suo infortunio e quindi si va verso la conferma sia di Zanellato che di Eduardo Henrique anche se Vulic spera che le cose per lui possano cambiare in meglio

BENEVENTO-LAZIO, martedì ore 20:45 Benevento, chance per Dabo dal’inizio? Quattro indisponibili per Filippo Inzaghi ma tra centrocampo e trequarti, il tecnico giallorosso ha ampia scelta. In difesa si profila una nuova conferma per Barba a sinistra e Tuia in mezzo. Qualcosa potrebbe cambiare in mediana con Dabo in rampa di lancio per una maglia da titolare. Sulla trequarti invece si candida anche Iago Falque. Con Caprari probabile titolare, restano Ionita, Insigne e appunto Iago Falque in lizza per un posto Lazio, Luis Alberto recupera C’è preoccupazione in casa Lazio per la possibile emergenza difensiva. Acerbi rischia di saltare le restanti gare del 2020. Il centrale ha finito anzitempo la sfida contro il Verona dove già c’era Parolo fuori ruolo. A Benevento si profila l’impiego di Hoedt e probabilmente di Patric. A sinistra Fares è indisponibile mentre in mediana turno di squalifica per Akpa Akpro. Inzaghi recupera Luis Alberto ma perde Leiva. C’è Escalante in ballottaggio con Cataldi. Davanti favorito Correa ma occhio a Immobile che può riposare

JUVENTUS-ATALANTA, mercoledì ore 18:30 Juventus, pronto il rientro di Morata Contro il Genoa sono andati a segno sia Dybala che CR7 con la ‘Joya’ che spera di mantenere il posto in squadra ma alle spalle ha un Morata molto riposato che scalpita. Lo spagnolo potrebbe quindi riconquistare una maglia da titolare. A sinistra Alex Sandro è in ballottaggio con Danilo e molto dipenderà dall’impostazione (spinta o copertura) che vorrà dare Andrea Pirlo. A centrocampo cerca posto Arthur mentre la titolarità di Kulusevski, ad oggi, non è ancora certa. Atalanta, rebus Gomez? Gasperini aveva motivato l’assenza di Gomez contro la Fiorentina per puro turnover ma il messaggio social del capitano rende la situazione ancor più complicata. Possibile che il 10 nerazzurro possa non essere titolare contro la Juventus. Tutto dipende dalla gestione: se le parole dovessero restare tali, senza un coinvolgimento sportivo, allora il ‘Papu’ è un papabilissimo titolare. In difesa può ritrovare posto Palomino mentre Malinovskyi dovrebbe conservare la maglia da titolare

FIORENTINA-SASSUOLO, mercoledì ore 20:45 Fiorentina, problemi all’adduttore per Biraghi Non solo problemi di classifica ma anche d’infortuni. Prandelli contro il Sassuolo non avrà a disposizione Cristiano Biraghi, sostituito per un problema all’adduttore contro l’Atalanta. Assenza pesante quindi in prospettiva Sassuolo. A sinistra possibile chance per Barreca con Igor come alternativa. Castrovilli dovrebbe tornare nell’XI di partenza. I continui cambi in attacco e sugli esterni rendono più problematica l’identificazione degli attaccanti titolari. Ribery dovrebbe esserci, occhio anche alla possibile promozione di Kouamé Sassuolo, solite soluzioni per De Zerbi Caputo e Defrel sono ancora indisponibili. A ciò si aggiunge la squalifica di Haraslin che quindi spalanca le porte al rientro di Boga nell’XI titolare. I dubbi (così come le soluzioni) sono sempre le solite: Raspadori punta con Djuricic trequartista, oppure di nuovo il serbo come falso 9 e l’avanzamento di Maxime Lopez sulla trequarti. A destra duello Toljan-Ayahn mentre a sinistra c’è Rogerio in pole. Con Locatelli o Maxime Lopez (con Raspadori punta) oppure Bourabia che sembra in leggero vantaggio su Obiang

GENOA-MILAN, mercoledì ore 20:45 Genoa, da valutare il rientro di Badelj Gare ogni tre giorni ma pochi ricambi nella difesa del Genoa. Contro il Milan si va verso la conferma del quartetto visto domenica nel tardo pomeriggio. L’unica rotazione riguarda Ghiglione che però è in ballottaggio per il ruolo di esterno destro di centrocampo con Lerager che si accentrerebbe. Da verificare il possibile recupero di Badelj. Davanti invece si candida Shomurodov che, in caso di titolarità, dovrebbe far scivolare in panchina Scamacca Milan, Ibra ha ancora male C’è da fare il punto in casa Milan sui probabili indisponibili per la sfida di Genova. Zlatan Ibrahimovic aveva messo l’infrasettimanale nel mirino ma lo svedese ha ancora dolore. Ibra si è allenato con la squadra ma non si sente ancora bene. Quasi certa quindi la sua assenza. Kjaer non si è nemmeno allenato con la squadra e non è recuperabile. Brutte notizie anche sui due infortunati post Parma. Certamente out infatti anche Gabbia e Bennacer. In difesa spazio a Kalulu, in mediana tocca a Tonali. A sinistra favorito Hauge.

INTER-NAPOLI, mercoledì ore 20:45 Inter, Hakimi in dubbio Antonio Conte all’esame Napoli. Dopo la delusione di Champions e la vittoria contro il Cagliari, la sfida di mercoledì sarà importantissima anche dal punto di vista mentale. Il tecnico spera di recuperare a pieno Hakimi (problema al polpaccio) e Sanchez (affaticamento). Vidal ad oggi è ancora no. Davanti Lautaro è pronto a tornare. D’Ambrosio spera che il gol di Cagliari possa promuoverlo. A destra, con Hakimi ancora in dubbio, favorito Darmian. Eriksen verso la panchina. Napoli, si torna all’antico Nell’ultima sfida di campionato Gattuso aveva ruotato praticamente in tutti i reparti almeno un uomo. A San Siro però dovremmo rivedere il ‘vecchio’ Napoli dei titolarissimi post infortunio di Osimhen (il nigeriano è ancora ai box). A sinistra pronto a rientrare quindi Mario Rui, in mediana posto assicurato, salvo sorprese, per Bakayoko mentre Lozano dovrebbe prendere il posto di Matteo Politano, titolare contro la Samp

PARMA-CAGLIARI, mercoledì ore 20:45 Parma, Kucka pronto a tornare? Liverani lo aveva lasciato fuori dall’elenco dei convocati per la gara contro il Milan ma Kucka dovrebbe tornare per la sfida interna contro il Cagliari. Il tecnico del Parma voleva avere ‘due allenamenti buoni’ per ritrovarlo in quasi perfetta forma. Blocco difensivo che va verso la piena conferma. Inglese insidia Cornelius mentre Cyprien si candida per un posto. Il sacrificato sarebbe Karamoh visto il possibile avanzamento di Kucka. Cagliari, Godin e Pereiro negativi Eusebio Di Francesco pian piano recupera tutti i pezzi della sua rosa. Diego Godin e Gaston Pereiro si sono negativizzati e sono a disposizione. Il difensore potrebbe anche giocare dal primo minuto. Mancherà Tripaldelli a sinistra mentre per Ounas si deve ancora aspettare un nuovo tampone. Con il rientro da titolare di Nandez (subentrato contro l’Inter), Zappa può arretrare in difesa. In attacco dovremmo rivedere il ‘Cholito’ Simeone dal primo minuto

SPEZIA-BOLOGNA, mercoledì ore 20:45 Spezia, Nzola in gruppo. Stop per Verde Debutto al ‘Picco’ per lo Spezia che quindi torna a casa dopo le prime esperienze di A in quel di Cesena. Dopo aver saltato la gara contro il Crotone per motivi familiari, Nzola è tornato ad allenarsi con i compagni ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare. Infortunio invece per Verde che ha accusato un risentimento muscolare. Dubbi principali in difesa per Italiano che potrebbe affidarsi a Sala ed Erlic. Scivolerebbero in panchina Ferrer e Terzi Bologna, Hickey positivo A leggere la lista degli indisponibili non si può non pensare ad una situazione di emergenza pura per Sinisa Mihajlovic, anche in prospettiva turnover. Con tante gare ravvicinate, il tecnico rossoblù non ha tantissime alternative. Contro lo Spezia assente anche Hickey, risultato positivo al Covid. Schouten e Skov Olsen non paiono in grado di recuperare. In porta dovrebbe toccare a Da Costa dopo l’esordio shock per Ravaglia

VERONA-SAMPDORIA, mercoledì ore 20:45 Verona, torna Ceccherini. Salcedo verso la conferma Di rientro dalla squalifica, Federico Ceccherini dovrebbe riconquistare fin da subito una maglia da titolare. Magnani e Dawidowicz, a meno di turnover, completeranno il trio di difesa. Sulla sinistra ci sono Lazovic e Dimarco in lizza ma il secondo potrebbe anche rientrare in discorsi difensivi. In attacco Kalinic non è disponibile, il ballottaggio è tra Salcedo e Di Carmine con il primo che dovrebbe mantenere un posto nell’XI iniziale di Juric Sampdoria, Thorsby out C’è da cambiare forzatamente nel centrocampo della Samp. Ranieri dovrà sopperire all’assenza di Thorsby, out causa squalifica. Dietro Tonelli potrebbe tornare dal primo minuto a patto di essere al 100%, in caso contrario ancora titolare il duo Colley-Yoshida. Adrien Silva si candida per il posto vacante in mediana mentre in attacco e tutto un rebus con Quagliarella che potrebbe anche osservare un turno di riposo