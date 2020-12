Genoa-Milan, dove vedere la partita in tv

Il Milan fa visita al Genoa, ultima squadra capace di battere i rossoneri in campionato prima del lockdown: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

L'ultima squadra a riuscire nell'impresa di battere il Milan di Pioli è stato il Genoa, avversario dei rossoneri in questo turno infrasettimanale di campionato. Era l'8 marzo, i rossoblù s'imposero per 1-2 a San Siro nell'ultima partita prima del lockdown. Dalla ripresa in poi, il Milan ha inanellato 23 risultati utili consecutivi in Serie A, salvando quest'imbattibilità anche contro il Parma, con una rimonta da 0-2 a 2-2 completata nel finale. Un cammino che ha permesso ai rossoneri di essere al primo posto dopo 11 giornate, con 27 punti conquistati grazie a 8 vittorie e 3 pareggi. Il Genoa, invece, è penultimo a quota 6 e non vince dalla gara d'esordio in questa stagione contro il Crotone.