Mirko ha 12 anni e come Sinisa Mihajlovic ha dovuto affrontare la leucemia, che per fortuna entrambi sono riusciti a sconfiggere. Il giovane aveva scritto all'allenatore durante il periodo delle cure in ospedale e, attraverso il programma Le Iene, è riuscito ad incontrare il suo idolo a Cateldebole, nel centro sportivo del Bologna. I due hanno chiacchierato a lungo e poi Mirko ha potuto conoscere i giocatori rossoblù. "Sei stato forte, non è facile passare quella malattia. Hai pianto in ospedale? Io sì, anche tuttora. Ho pianto anche quando ho avuto la tua lettera" ha confessato Mihajlovic. "Ricordo tutte le pubblicità in tv e inconsciamente a distanza di un anno quando le rivedo mi vengono i brividi".