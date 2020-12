Fonseca: "Solo noi in campo giovedì, non capisco"

Dopo la bella vittoria di Bologna, la Roma sarà impegnata nel posticipo del turno infrasettimanale. All'Olimpico arriverà il Torino, gara presentata così da Paulo Fonseca: "La gara di undici mesi fa (vittoria per 3-1) non è da tenere in considerazione – ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa – Il Torino per me resta una squadra forte, la classifica non mostra la loro qualità e sono sicuro che sarà una gara difficile, contro una squadra ben organizzata che vuole sempre giocare bene. Quello che conta per me è sentire che il Torino è un avversario forte e che dobbiamo giocare al meglio per vincere. Tutte le partite sono difficili in Italia. Pensavo che era difficile vincere a Bologna, ora penso che è difficile vincere contro il Torino. Non dobbiamo dimenticare che questa squadra è stata vicina a vincere anche contro grandi avversari, questo è segno di qualità. Hanno la capacità di segnare tanti gol, quindi per noi non sarà una partita semplice. Cambieremo due o tre giocatori. Non capisco perché la Roma è l'unica squadra che gioca giovedì, per poi tornare in campo dopo neanche 72 ore".