La sfida dell'Olimpico tra Roma e Torino chiude la 12^ giornata di Serie A. Padroni di casa pericolosi in avvio con Mkhitaryan e Bruno Peres, mentre dall'altra parte ci prova Belotti. Al 14' espulso Singo per doppio giallo. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD