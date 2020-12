Le parole dell'allenatore gialloblù: "Siamo lontani rispetto ad altre società, non è questa la strada giusta e serve un'altra visione. Non bisogna cedere i giocatori migliori e, se questo accadrà, non ci sarò più io. Siamo più avanti rispetto a 2 anni fa, ma il concetto di crescita è un'altra cosa. Non siamo forti come l'anno scorso, magari lo diventeremo ma al momento siamo ancora in costruzione"

Dopo l'ottimo nono posto della scorsa stagione, l'Hellas Verona si sta confermando alla grande. I gialloblù sono reduci dalla bellissima vittoria dell'Olimpico contro la Lazio, che li ha portati al settimo posto in classifica a quota 19. Il Verona è quindi attaccato al treno delle grandi, nonostante in estate siano partiti giocatori importanti come Rrahmani, Kumbulla, Pessina, Verre e Amrabat. Ivan Juric è orgoglioso del lavoro della squadra, ma avvisa la società per il futuro: "Non siamo al livello di Samp o Genoa, ma nemmeno vicini – le parole dell'allenatore alla vigilia di Verona-Sampdoria – Non è questa la strada per me, stiamo creando un gruppo e facendo risultati ma serve un'altra visione. Leggo delle plusvalenze, se vogliamo crescere non devono esserci più. E, se ci saranno cessioni, non ci sarò più io. Adesso i risultati nascondono tutto e ho sempre detto che sono contento. Ma se vogliamo parlare di altre cose serve un altro approccio. Non bisogna vendere i migliori giocatori, ma bisogna comprarli come le altre società. Quando ti manca un pezzo, lo sostituisci. Noi siamo a un livello superiore rispetto a 2 anni fa, ma non vicini ad altre squadra. Magari sempre esagerato, perché stiamo ottenendo grandi risultati, ma il concetto di crescita è altra cosa secondo me. D'altra parte c'è grande disponibilità da parte della società, ma in questo mercato avevo una visione diversa".