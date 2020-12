Serie A, le partite di oggi e gli orari

Sette le gare in calendario in questo mercoledì di campionato, con i big match Juventus-Atalanta e Inter-Napoli: il programma completo e i canali tv

Dopo gli anticipi del martedì Udinese-Crotone e Benevento-Lazio, il turno infrasettimanale di Serie A prosegue con le gare del mercoledì. Ben sette le partite in programma, con il primo big match tra Juventus e Atalanta ad aprire questa giornata di calcio alle ore 18.30. Sei partite in contemporanea alle ore 20.45, con un'altra grande sfida tra Inter e Napoli a San Siro. La capolista Milan fa visita al Genoa, mentre il Sassuolo va a Firenze. Chiudono il mercoledì di campionato Parma-Cagliari, Spezia-Bologna ed Hellas Verona-Sampdoria. La dodicesima giornata, invece, si concluderà con la sfida tra Roma e Torino in programma giovedì 17 dicembre alle ore 20.45.