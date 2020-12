Pirlo: "Ancora rabbia per il pari con l'Atalanta"

La Juventus si appresta a sfidare il Parma, sabato alle ore 20.45, ma Andrea Pirlo ancora non ha digerito la non vittoria contro l'Atalanta. Una buona prestazione al termine della quale è però arrivato un solo punto. Ne ha parlato l'allenatore bianconero, intervistato da Juventus Tv alla vigilia del match del Tardini: "Ho ancora un po' di rabbia, avevamo fatto una grande partita contro un ottimo avversario. C'è rammarico per non aver sfruttato le occasioni da gol e non aver portato a casa i tre punti. La cosa positiva è che fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato anche in una partita intensa come quella contro i nerazzurri. Abbiamo giocato al loro stesso livello, a tratti anche superiore, e questo aspetto non mi preoccupa. Certamente sarà importante recuperare energie alla svelta, visto che abbiamo giocato tre giorni fa".