L'attaccante portoghese non si faceva parare un rigore in serie A da quasi due anni. Ma sui social ha già voltato pagina: "Non è arrivato il risultato che volevamo, ma ora è il momento di recuperare bene e concentrarsi sulla prossima partita".

" Non è arrivato il risultato che volevamo, ma ora è il momento di recuperare bene e concentrarsi sulla prossima partita". Cristiano Ronaldo si mette alle spalle così il rigore parato da Gollini e l '1-1 dello Stadium contro l' Atalanta , che ha tenuto la Juventus a quattro punti al primo posto occupato dal Milan, portando però il distacco dall'Inter seconda e vittoriosa sul Napoli a tre punti. L'attaccante portoghese è stato protagonista in negativo del pareggio contro la squadra di Gasperini e su Instagram ha voltato pagina, con poche parole e due foto: una in cui porta palla e l'altra con la squadra.

Sorrentino l'ultimo a parare un rigore a CR7 in A

L'ultima volta che CR7 aveva sbagliato un rigore in Serie A era stato il 21 gennaio 2019: allora fu Sorrentino del Chievo a parare, sempre allo Stadium ma in una partita vinta dalla Juve per 3-0. In stagione Cristiano, che grazie alla rete nel match di Champions League contro la Dinamo Kiev ha toccato intanto quota 750 reti in carriera, ha giocato 12 partite tra Serie A e Champions segnando 14 reti in 1010 minuti complessivi. Prossimo impegno di campionato in programma sabato sera alle 20.45 a Parma.