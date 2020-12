Miguel Veloso la sblocca su rigore, Vlahovic pareggia sempre dal dischetto: al Franchi finisce 1-1 tra Fiorentina ed Hellas Verona. I viola non riesco a ritrovare una vittoria che manca dalla gara contro l'Udinese del 25 ottobre e restano al quartultimo posto, a quota 11 punti. Questo il commento di Cesare Prandelli: "Nelle ultime due partite la prestazione c'è stata ma ci manca il successo, questo non deve influenzarci – ha dichiarato a Sky Sport – Dobbiamo migliorare in fase offensiva, ma era difficile contro il Verona perché il rigore subito all'inizio ci ha fatto spendere molte energie. Nel secondo tempo, invece, abbiamo portato pochi uomini in area avversaria. Sento un grande senso di responsabilità, maggiore rispetto a quando allenavo altre squadre. La vivo intensamente, con grande emozione perché sappiamo cos'è la Fiorentina per questa città. Ringrazio i tifosi che ci stanno incitando, sappiamo quanto ci mancano. Se la classifica è meritata? Questo giochino ci ha creato dei problemi, parliamoci chiaro. Tutti pronosticavano una Fiorentina ad altissimo livello, significa che o si è sbagliato qualcosa nella valutazione o che qualcuno non rende per il suo effettivo valore. La realtà è questa, basta pensieri e restiamo compatti. A volte basta fortuna per ritrovare quella fiducia che in questo momento non c'è".