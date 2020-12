Alla vigilia della partita contro la capolista, l'allenatore del Sassuolo non nasconde il proprio orgoglio: "Dopo tre anni di lavoro ci giochiamo una partita contro la prima che potrebbe portarci a 2 punti dalla vetta: vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto. Ibra? Uno dei pochissimi campioni in Italia: meglio che non ci sia”

Identità precisa che ormai è anche un punto di forza del Milan, al quale mancherà ancora Ibrahimovic. “Un campione a 40 anni e lo ha dimostrato”, dice De Zerbi, “forse uno dei pochissimi che abbiamo in Italia, è meglio che non ci sia sicuramente. Ma il Milan ha altri giocatori forti, dal portiere fino all'attacco. Sono la seconda o terza miglior difesa, secondo miglior attacco: hanno tutto, però non è che vogliamo entrare per passare la domenica pomeriggio, vogliamo cercare di vincere giocando come a Firenze e per mantenere anche noi questa striscia positiva perché nel 2020 abbiamo perso poche volte, abbiamo fatto tanti punti, stiamo crescendo, stiamo rimettendo tutti i giocatori al centro dell'idea, del progetto, perché sono tutti protagonisti, anche domani giocheranno tanti che non hanno giocato a Firenze e anche noi arriviamo con entusiasmo alla gara di domani".

E sul “rispetto” con cui ora gli avversari affrontano il Sassuolo, De Zerbi dice che “dobbiamo essere contenti e dobbiamo capire che è un problema in più per noi: più l'avversario ti rispetta e più ci sono difficoltà”

Le ultime di formazione



Sulla formazione che affronterà il Milan, invece, “Schiappacasse si è fermato per un affaticamento, Ricci sta fuori. Gli altri stanno bene. Non faccio la formazione in previsione di Genova, non solo perché giochiamo con la prima della classe, perché è una cosa che avevo già iniziato con il Benevento. Faccio la formazione prendendo in considerazione la possibile gara che potrà venire fuori e in base alle caratteristiche dei giocatori. In tanti dei nostri ancora non possono fare 3 gare in 7 giorni, pochissimi elementi oggi hanno quel privilegio di poter giocare tutte e tre le gare al 100% e secondo questo pensiero penso di alternare, facendo meno danni possibili.

Locatelli? È molto importante per tante cose: per la qualità e per la personalità, per il giocatore che è diventato. È arrivato ad essere così, non era così quando è venuto a Sassuolo. Per portare più giocatori a diventare come Locatelli bisogna accettare l'assenza, cercare di sopperire con qualcuno che ancora non è così forte dal punto di vista mentale, dando fiducia. L'assenza di Locatelli la recepiamo con dispiacere ma anche con la voglia che qualcuno si prenda la responsabilità e quell'onere che ha Magnanelli, che Locatelli si è guadagnato”.