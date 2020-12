Dal suo ritorno in rossonero Ibrahimovic ha rappresentato sempre di più un punto di riferimento fondamentale per i compagni, specialmente in un gruppo giovane come quello guidato da Pioli, che dovrà rinunciare allo svedese ancora per un po'. Uomo immagine del club, un "modello" in campo e fuori, come in questo servizio fotografico con pose ed espressioni in perfetto "Ibra style".