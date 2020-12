Match da non perdere domenica, scontro diretto al Mapei Stadium tra gli emiliani e la squadra di Pioli. De Zerbi privo dello squalificato Locatelli, ma Caputo può partire dall'inizio. Rossoneri ancora senza Ibrahimovic che tornerà nel 2021, davanti confermato Rebic come Kalulu in difesa. Diretta alle 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Due pareggi di fila contro Parma e Genoa, doppio 2-2 che tuttavia non ha pregiudicato il primato e l’imbattibilità in campionato. È sempre il Milan al comando della Serie A, margine di un punto sull’Inter e la voglia di tornare a vincere in uno scontro diretto. La squadra di Pioli se la vedrà al Mapei Stadium nel duello contro la quinta della classe, il Sassuolo, splendida rivelazione d’inizio stagione. Se i rossoneri non hanno ancora perso in campionato e non cadono da 24 gare consecutive nel torneo, gli emiliani hanno incassato un solo ko lo scorso 28 novembre (0-3 casalingo contro l’Inter). Un match che promette spettacolo nonostante la solidità difensiva comune, 13 reti concesse ovvero i migliori reparti della Serie A alle spalle di Juventus, Verona e Napoli. Assenti da tenere in considerazione, ma non mancano i protagonisti in campo nel penultimo turno prima della pausa invernale.

Sassuolo senza Locatelli, ma Caputo c'è vedi anche Conte ritrova Vidal. Tutte le probabili formazioni Grande ex ma fuori dai giochi al Mapei Stadium per squalifica, Locatelli libera una maglia a centrocampo: se la giocano Obiang e Bourabia, ballottaggio da sciogliere nelle prossime ore al fianco di Lopez. Sulla trequarti ci sarà dal 1’ il ritrovato Djuricic, inamovibili Boga e Berardi mentre davanti attenzione a Caputo: 'Ciccio' è tornato in campo nella ripresa contro la Fiorentina, possibile la sua titolarità sebbene abbia bisogno di recuperare il ritmo partita. Ecco perché non va esclusa la staffetta con Raspadori. A riposo al Franchi, Ferrari si riprende il posto nel cuore della difesa dove Toljan se la gioca con Muldur sulla destra.

SASSUOLO (4-2-3-1, probabile formazione): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi