A Bergamo l'Atalanta, senza il Papu Gomez, riceve la Roma. Gasperini si affida a Zapata in avanti, supportato alle spalle da Malinovskyi e Pessina. Fonseca ripropone Pedro titolare, con Pellegrini impiegato a centrocampo. Tra i pali torna Mirante. Diretta su Sky Sport Serie A. Disponibile su Sky Go, anche in HD