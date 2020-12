Una sola vittoria, alla prima giornata di campionato, poi quattro pareggi e otto sconfitte. L’ultima, quella subita sul campo del Benevento, ha portato Enrico Preziosi a valutare seriamente l’esonero di Rolando Maran sulla panchina del Genoa. I risultati non soddisfano e per questo il presidente vuole interrompere quanto prima la tendenza negativa. Le novità in questo senso sono attese già nelle prossime ore, quando sarà formalizzato l'accordo con Davide Ballardini. Se così fosse, Maran verrebbe contestualmente sollevato dall’incarico. Per Ballardini pronto un contratto fino a giugno, con rinnovo in caso di salvezza. Lunedì si cercherà di concludere la trattativa e annunciarlo ufficialmente, in modo da poter subito dirigere il primo allenamento. Sarà la sua quarta esperienza sulla panchina del Genoa, dopo che ha guidato la squadra nelle stagioni 2010/11, 2012/13 e 2017/18.