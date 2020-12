Genoa, ufficiale l'esonero di Maran

La società ha comunicato la decisione e, a breve, ufficializzerà il ritorno di Ballardini che dirigerà l'allenamento del pomeriggio. Si tratta del 4° riitorno per Ballardini in rossoblu. Nei suoi numeri si capisce il perché della scelta di Preziosi

Rolando Maran non è più l'allenatore del Genoa. Il tecnico trentino è stato esonerato questa mattina. Ad annunciarlo questa nota della società rossoblu: "Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall'incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l'allenatore e il suo staff per l'impegno dimostrato". Al suo posto arriva Davide Ballardini che nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento.

Dovrebbe essere fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Eredita un genoa penultimo in classifica (assieme al Torino) e a digiuno di vittorie da 3 mesi. Ballardini farà il suo sordio in panchina mercoledì a La Spezia

Ballardini 4.0

Per Ballardini sarà il quarto ritorno (e il quinto campionato nel Genoa). In due dei tre precedenti subentrò con la squadra che si trovava virtualmente retrocessa. Come oggi. Ma arrivò sempre a tranquille salvezze. E sempre ha migliorato la posizione in classifica, e al tempo, stesso l’unica volta che ha iniziato la stagione ha fatto molto meglio di chi lo ha succeduto. La prima volta 10 anni fa, nel novembre 2010, al posto dell'esonerato Gasperini; poi nel gennaio 2013 aveva preso in corsa il posto di Delneri e, nel 2017, quello dell'esonerato Juric.

Campionato 2010-2011



Subentrato a Gasperini, rimasto fino a fine stagione

Classifica finale: Genoa salvo (10° posto) / NON confermato

Campionato 2012-2013

Subentrato a Delneri, rimasto fino a fine stagione

Classifica finale: Genoa salvo (17° posto) / NON confermato

Campionato 2017-2018

Subentrato a Juric, rimasto fino a fine stagione

Classifica finale: Genoa salvo (12° posto) / confermato

Campionato 2018-2019

Esonerato alla 7^ giornata (12 punti, media 1,71 a partita)

L'unico campionato intero di Ballardini

Nell’ultima esperienza al Genoa, che coincide con la sua ultima esperienza in panchina, tra il finale campionato e l’inizio del successivo ha allenato consecutivamente 36 partite. Di fatto un campionato intero. Totale: 36 partite, 53 punti, 8° posto virtuale in quell’arco temporale. Così suddivise:

Finale 2018/ 2019

26 partite (10 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte)

Coppa Italia

3 partite (2 vittorie, 1 sconfitta)

Inizio 2019/2020