Pioli: "I 3 punti col Sassuolo pesano di più"

L'allenatore dei rossoneri ha commentato il successo sul Sassuolo: "Volevamo approcciare bene la gara, bravi i ragazzi a segnare dopo pochi secondi. Essere riusciti a vincere ci dà grande soddisfazione"

Resta in vetta, il Milan, dopo aver battuto anche il Sassuolo. Una partita che resterà nella storia, perché è stato segnato il gol più veloce del campionato di Serie A e in Europa. "Abbiamo 4-5 situazioni sul calcio d'avvio e ogni tanto le alterniamo. Volevamo approcciare bene perché di recente non ci siamo riusciti, sono stati molto bravi sia Brahim Diaz che Calhanoglu nel portare la palla e Leao nel movimento profondo" ha commentato Stefano Pioli al termine della partita, intervistato da Sky Sport. I rossoneri hanno potuto così indirizzare fin dai primi momenti una sfida così delicata: "Tutte le partite valgono tre punti ma in alcuni momenti pesano di più. Il Sassuolo è molto forte, ha palleggiato bene. Era una gara che pesava molto anche dal punto di vista mentale, essere riusciti a vincere ci dà grande soddisfazione".

Assenze e mercato vedi anche Il gol di Leao allo Sky Tech: sono 6"76. VIDEO Tra infortuni e squalificati, le rotazioni del Milan si sono fortemente accorciate. Un problema che potrebbe convincere il club ad intervenire sul mercato: "Se ci saranno le occasioni giuste per migliorare l'organico lo faremo, altrimenti resteremo così. È difficile gestire tante assenze, ma chi viene chiamato in causa risponde bene. Ora ci attende un ultimo sforzo e mancherà anche Kessié. Avevamo preparato la partita quasi per giocare senza centravanti, per non dare riferimenti ai loro centrali. Credo che le squadre forti si sappiano adattare alle caratteristiche di chi scende in campo. Non è facile trovare a gennaio giocatori di questo livello, che siano pronti a questo modo di lavorare".