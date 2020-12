Sei secondi e settantasei centesimi: Rafa Leao entra nella storia della Serie A segnando il gol più veloce di sempre (è anche il gol più veloce segnato in un campionato europeo). Sassuolo-Milan verrà ricordata per la rete lampo con cui il portoghese ha battuto Consigli alla prima azione della partita, avviata da Brahim Diaz e Calhanoglu per la battuta da centrocampo SERIE A, LA CLASSIFICA DEI GOL PIU' VELOCI

Una partita e un gol che entra di diritto nella storia del calcio italiano e non solo. La rete di Rafael Leao segnata in Sassuolo-Milan dopo soli 6"76 è la più veloce mai realizzata in Serie A ma anche nei maggiori campionati europei. Un gol alla prima palla giocata della partita: fischio d'inizio con Calhanoglu che punta direttamente la porta del Sassuolo, cede palla a Leao che taglia da sinistra e di interno destro batte un sorpreso Consigli. Gol del vantaggio rossonero che indirizza la gara in favore della formazione di Pioli che vince 2-1 grazie anche alla rete di Saelemaekers. Punteggio finale cristallizzato dal gol su punizione (con deviazione di Hauge) realizzato da Berardi.