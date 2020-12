Torino-Bologna, dove vedere la partita in tv

Il Torino prova a scacciare la crisi e allontanarsi dall'ultimo posto della classifica. Per farlo dovrà però avere la meglio di un Bologna reduce da un pareggio e due sconfitte nelle ultime tre partite e che rischia, in caso di sconfitta, di trovarsi invischiato nelle zone basse della classifica. Fischio d'inizio alle ore 12.30 e gara che sarà visibile su Dazn1 (canale 209 del telecomando Sky)

Due squadre entrambe reduci da un momento non positivo e che si affrontano per provare a spazzare via lo spettro della crisi. Decisamente più complicata la situazione del Torino, che ha vinto soltanto una partita nelle precedenti 12 giornate di campionato e si trova all'ultimo posto della classifica. Un po' più in su il Bologna, che di punti ne ha collezionati 13, ma che nelle ultime tre partite ha portato a casa 2 sconfitte e 1 pareggio (agguantato nei minuti di recupero contro lo Spezia).