Torino, Giampaolo schiera Izzo dal 1'. Sirigu ancora in panchina

Izzo al posto di Vojvoda e solito 4-3-1-2 per Giampaolo, con Bonazzoli titolare al fianco di Belotti. Lukic confermato trequartista e Milinkovic-Savic in porta, come nell'ultima uscita contro la Roma. Queste le scelte dell'allenatore granata, che tiene in panchina Nkoulou, Meité, Verdi e Zaza. Ricordiamo che Singo è squalificato.