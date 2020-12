Dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna, il Torino resta al penultimo posto in classifica. Vertice di 45 minuti negli spogliatori tra Giampaolo, Cairo e Vagnati: ribadita la fiducia nell'allenatore, la società ritiene che la situazione sia rimediabile. Nella prossima partita a Napoli la dirigenza si aspetta una sterzata come risultato, poi arriverà la sessione invernale di calciomercato, con la possibilità di portare rinforzi fondamentali

Con il pareggio per 1-1 in casa contro il Bologna, il Torino resta al penultimo posto insieme al Genoa con 7 punti, a +1 dal Crotone ultimo in classifica. La zona salvezza, occupata da Spezia e Fiorentina, è distante 4 punti. E mercoledì ci sarà la complicata trasferta di Napoli. Un quadro delicato, che ha portato a un vertice di 45 minuti negli spogliatoi dopo la partita contro il Bologna: confronto tra Giampaolo, il presidente Cairo e il direttore tecnico Vagnati. È stata ribadita la fiducia all’allenatore, la situazione si ritiene rimediabile. Secondo i vertici societari la squadra non è crollata, pur avendo grandi difficoltà mentali nella gestione del vantaggio, come ammesso anche da Verdi: "Abbiamo un po' paura, dobbiamo acquistare più fiducia perché siamo giocatori di valore". A Napoli la dirigenza si aspetta una sterzata come risultato, poi arriverà la sessione invernale di calciomercato, con la possibilità di portare rinforzi fondamentali. Sarà anche l’occasione di permettere a chi non si sente parte del progetto di trovare una soluzione in uscita.