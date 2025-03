Dove vedere Cagliari-Genoa

La partita Cagliari-Genoa della 28^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 7 marzo alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Genoa

La prossima sarà la 50^ sfida tra Cagliari e Genoa in Serie A: il bilancio fino ad ora è di 17 successi sardi, 19 liguri e 13 pareggi. Dopo il 2-2 nel match d’andata, Cagliari e Genoa potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali nel massimo campionato per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria. In generale, solo due volte sono stati registrati due pari di fila tra queste due formazioni in Serie A: serie di tre tra maggio 1991 e aprile 1992 e la doppia sfida del 1993/94. 14 delle 17 vittorie del Cagliari sul Genoa in Serie A (82%) sono arrivate il match casalinghi; il Cagliari vanta una percentuale di successi interni del 58% contro il Grifone nel torneo (14/24 – 4N, 6P) e tra le squadre affrontate più di 10 volte davanti al proprio pubblico nel massimo campionato, solo contro il Vicenza hanno fatto meglio (71% - 10/14). Il Cagliari ha perso entrambe le ultime due sfide di campionato e non ha ancora registrato tre sconfitte di fila nel torneo da inizio 2025. In generale, nella Serie A in corso, dall’inizio del nuovo anno solare i sardi hanno conquistato quasi mezzo punto in più in media a partita (+0.44) rispetto a quanto fatto nel 2024: 1.22 punti a gara da inizio gennaio, a fronte di 0.78 nelle prime 18 giornate. Patrick Vieira ha esordito sulla panchina del Genoa in Serie A in occasione del 13° turno di questo campionato contro il Cagliari e, da quel momento, il Genoa ha conquistato il 68% dei propri punti totali nel torneo in corso (21/31): in percentuale, solo la Roma (70% – 30/43) ha ottenuto più punti del Grifone in questa fase di campionato. Con 21 punti in 15 partite di campionato alla guida del Genoa, Patrick Vieira è l’allenatore del Grifone con la miglior media punti nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: 1,40 a partita.