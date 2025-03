Lecce-Milan, Conceiçao in conferenza LIVE

Cosa può dire su quanto emerso nelle ultime ore?

"Mi dispiace di questa situazione. Voglio capire nelle sede legali quanto fatto dal mio ex collaboratore. Sicuramente per cattiveria, forse pagato da qualcuno. Mi è stato mandato uno screen di quanto ha detto e non vedo altro che cattiveria in questo gesto. Abbiamo avuto una settimana pulita per lavorare insieme, la prima in cui riusciamo a farlo con qualche giorno di più. Ero uscito dal Porto in una situazione non bella e da allora non ho ancora rilasciato un'intervista. Figurarsi se posso averlo fatto al Milan dopo così poco tempo"