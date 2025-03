Cinque gol nelle prime tre partite giocate in bianconero, impatto straordinario per uno dei colpi della Serie A nel mercato invernale. Randal Kolo Muani si è subito preso la Juventus, club che l'ha preso in prestito dal Psg. Difficile immaginare quale sarà il futuro del 26enne francese, attaccante intervistato da Repubblica: "A differenza di Mbappé, nato anche lui a Bondy pochi giorni dopo di me, io ho dovuto fare provini e a 16 anni sono finito in Italia. Ero stato a un passo da Cremonese e Vicenza, forse l'Italia era nel mio destino. Erano le uniche due squadre a volermi anche se poi ho fatto provini con Rennes e Nantes, che mi ha preso. Ero naif, il pallone era solo divertimento e in campo facevo la prima cosa che mi passava per la testa. Il primo allenatore a convocarmi coi grandi fu Conceiçao: mi disse che avrei dovuto allenarmi di più perché vedeva in me un grande potenziale". Un salto nel tempo che lo porta alla finale del Mondiale in Qatar e alla parata del 'Dibu' Martinez: "Fu tutto così veloce e un po' folle, se avessi segnato sarei entrato nella storia. Ho immaginato mille volte che sarebbe potuta andare diversamente: sono riuscito a riprendermi. Ma non ho rimpianti, è il calcio".

