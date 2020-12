Ripercorriamo quanto successo in questi pazzi 4 minuti. Prima la prima grande chance della partita, con Karamoh che sfiora il palo in area col destro piazzato. Sull'azione dopo Messias riceve in area da Reca spalle alla porta, si gira e col destro batte Sepe. Dunque ancora emozioni. Pochi secondi dopo la ripresa Karamoh segna ancora, ma con posizione di fuorigioco di Inglese nello sviluppo dell'azione. E, qualche altro secondo dopo, ancora l'ex Inter protagonista con un destro dalla destra dell'area, che colpisce in pieno il palo!