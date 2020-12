Il Napoli è presente col presidente Aurelio de Laurentiis e con due legali: l’avvocato Enrico Lubrano infatti affianca l’avvocato Mattia Grassani . De Laurentiis non dovrebbe prendere la parola ma sarà a disposizione della Corte in caso di ulteriori chiarimenti. Non ci saranno invece Juventus e Federcalcio, che hanno evitato di costituirsi

Il Napoli cercherà di far valere la tesi della causa di forza maggiore, ovvero sostenendo che la mancata trasferta di Torino non sia stato un piano preordinato ma frutto di un impedimento ogettivo dopo le indicazioni delle Asl. Queste le motivazioni principali del ricorso :

Quando uscirà la sentenza

La sentenza è attesa per la serata di oggi, martedì 22 dicembre, esattamente 79 giorni dopo il mancato calcio d’inizio dell’Allianz Stadium. "Se mi aspetto la decisione entro stasera? Quello direi di sì", ha dichiarato il presidente De Laurentiis entrando nel Palazzo H del Foro Italico. E' l'ultimo grado della giustizia sportiva: in caso di esito negativo il Napoli per far valere le sue ragioni dovrebbe rivolgersi a tribunali amministrativi (Tar e Consiglio di Stato).