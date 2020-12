Dopo il mini ritiro successivo alla sconfitta contro la Lazio, la squadra di Gattuso (a cui è stato annullato il punto di penalità in classifica) vuole riprendere il cammino contro il Torino. I granata di Giampaolo si presentano al "Maradona" da ultimi in classifica, scavalcati dal Crotone ieri vittorioso sul Parma. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 256. Disponibile su Sky Go, anche in HD

