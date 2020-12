L'allenatore del Napoli nel post partita parla a cuore aperto, spiegando la malattia di cui soffre e invitando i giovani a non nascondersi quando non si sentono a posto con loro stessi. “Io soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. Sono 10 giorni che non sono me stesso e voglio dirlo a tutti i ragazzini che non si vedono bene allo specchio”. Sulla partita: "Teniamoci stretto questo punto"

Mai banale, come al solito, Rino Gattuso si presenta ai microfoni di Sky dopo aver acciuffato l’1-1 nel recupero contro il Torino, ma non si limita all’analisi della partita. E parla apertamente della malattia all’occhio di cui soffre, spiegandola, e lanciando un appello ai giovani che magari, guardandosi allo specchio e trovando qualcosa che non va nel proprio fisico, ne soffrono. “Io soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. Sono 10 giorni che non sono me stesso e voglio dirlo a tutti i ragazzini che hanno paura quando hanno un qualcosa di strano e non si vedono bene allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi”. “E comunque sono vivo”, scherza poi Gattuso, “perché ho sentito voci in giro che dicevano che ho un mese di vita, ma tranquilli che non muoio. Ho questa malattia da 10 anni, questa è la terza volta che mi ha colpito e stavolta mi ha colpito forte, ma tranquilli perché l’occhio tornerà al suo posto e sarò più bello, speriamo, il più presto possibile. Adesso non sono bello da vedere, ma passerà pure questa…”. "I ragazzi mi sono stati tanto vicino, anche se lo nascondevo negli ultimi giorni facevo tanta fatica: vedere doppio 24 ore al giorno non è facile, solo un pazzo come me può stare in piedi. E non mi piace vedere la gente che si emoziona a vedermi in questo modo... Ma va accettato perché nella vita c'è di peggio, e io ho la fortuna di fare quello che mi piace nella vita".

Che cos'è la miastenia



La miastenia è una condizione in cui tutti i muscoli volontari si indeboliscono e si affaticano rapidamente. Non esiste una cura definitiva per questo problema, ma un trattamento adeguato aiuta a ridurre i sintomi. Le cause possono essere molte: nel caso della miastenia vera e propria, il problema scatenante è l'interruzione della corretta comunicazione fra nervi e muscoli, causata dal fatto che l'organismo inizia a produrre anticorpi che inibiscono l'attività dei recettori per il neurotrasmettitore acetilcolina (che normalmente stimola il funzionamento dei muscoli). La miastenia oculare in particolare è una forma di miastenia limitata ai muscoli degli occhi e delle palpebre. Malattia di tipo autoimmune, insorge perché alcuni autoanticorpi inibiscono il meccanismo nervoso che permette la contrazione dei muscoli appartenenti al compartimento oculare. I tipici sintomi della miastenia oculare sono due: diplopia (o visione doppia) e ptosi (o palpebra cadente).

Gattuso: "Teniamoci stretto questo punto"

Tornando alla partita, con il pareggio ottenuto solo nel recupero grazie a una magia di Insigne, l'allenatore del Napoli spiega così la prestazione opaca: "Siamo arrivati scarichi e stanchi, abbiamo tanti giocatori affaticati. Prendete Lozano: quando è entrato ci ha dato una grossa mano, ma aveva già fatto un miracolo a riuscire a giocare mezz'ora. Teniamoci stretto questo punto. Quando si gioca ogni 3 giorni per 4 mesi ci sta, ora recuperiamo energie e giocatori. Osimhen? E' importante per le caratteristiche che ha ma sia con la Lazio che oggi si è visto che non siamo al meglio. Bisogna avere le gambe i muscoli e la testa pronti".

Insigne: "Sto male, dovevamo fare di più"

Di tutt'altro avviso Insigne, l'autore del gol che ha evitato la sconfitta, che però non riesce a gioire. "Più che un punto guadagnato sono due punti persi. Sono triste, ho fatto un bel gol ma sto male perché potevamo e dovevamo fare di più per prenderci la vittoria. Dobbiamo dare tutti un po' di più. Io in primis e tutti dietro. Non possiamo sprecare questi punti". Sul ritiro: "Come ho ribadito due giorni fa, non è stato un ritiro punitivo per la sconfitta con la Lazio. Questi giorni in più ci aiutano a capire dove migliorare stando insieme. Ora stacchiamo un po' in questi giorni per tornare poi dopo la sosta più cattivi".