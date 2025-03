Barella: "Inter ha Dna vincente, Lautaro leader"

L'Inter torna in campo domenica alle 18, su Sky, per il match di San Siro contro l'Udinese. Sarà un finale di stagione molto intenso per la squadra di Inzaghi alle prese con la volata scudetto, la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, e il doppio derby di Coppa Italia contro il Milan che vale un posto in finale. A fine stagione poi, l'inedito appuntamento con il nuovo Mondiale per Club e anche di questo Nicolò Barella ha parlato in un'intervista ai canali della Fifa: "Sicuramente sarà una bellissima esperienza, è una cosa nuova perché non ho mai giocato un Mondiale per Club e questo è il primo con questo nuovo format. È molto bello, sarà anche una delle prime volte che vedrò l'America perché sono stato solo in ritiro e pochi giorni. È una cosa nuova e le cose nuove sono sempre belle". Un torneo nel quale l'Inter non vuole certo fare la comparsa: "Come ha detto il mister e come diciamo sempre, l'Inter nel suo DNA ha la voglia di vincere e alzare i trofei. Ci sono stagioni in cui va meglio e altre in cui va meno bene, però in tutte le competizioni il nostro obiettivo è vincere e cercare di alzare il trofeo per noi, per i nostri tifosi e per tutta l'Inter. Andremo là con voglia di fare bene, sappiamo che sarà una competizione difficilissima e che verrà dopo tanti impegni, quindi ci saranno tanti fattori da valutare, ma vogliamo andare là per alzare quel trofeo". Infine una battuta su Lautaro Martinez, capitano e trascinatore dei nerazzurri: "E' un leader nello spogliatoio. È da tanti anni qua, sa cosa vuol dire vincere e trasmettere che cos'è l'Inter, quindi è un punto di riferimento per tutti noi. Lo sarà ancora di più perché ha avuto la fortuna di giocare tante partite internazionali. Ce ne sono anche altri, ma sicuramente lui è quello che è arrivato più in alto. Oltre al gruppo, come in tutte le partite, avremo bisogno dei singoli e, quando servirà, ci aggrapperemo anche a lui"

