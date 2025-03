Inter, Thuram: "Sono tra i 10 attaccanti migliori al mondo"

Marcus Thuram sta bene e si sente in forma. Lo ha ammesso lui stesso in una intervista rilasciata a 'Onze Mondial': "Dare una classifica del genere, a braccio, dei migliori attaccanti del mondo, è troppo ampia. Non riesco a farla. Ma se mi considero tra i migliori 10 attaccanti al mondo, personalmente, sì, sono convinto di essere uno dei 10 migliori attaccanti del mondo. Perché oggi, a 27 anni, sono alla mia terza stagione da centravanti. Sto sviluppando molte cose, ho fatto molta strada. Sto migliorando sempre di più in questa posizione. E sono fortunato a poter dare il mio contributo come numero 9. Non è possibile essere un grande atleta senza avere un cattivo carattere. Quando dico cattivo carattere, non è propriamente “cattivo carattere”. È solo che a un certo punto, qualcosa esce fuori. Sarà descritto da un brutto gesto o da uno sguardo cattivo. Ecco perché c’è un divario così grande tra un atleta di altissimo livello e qualcuno che non gioca a un livello molto alto. Per esempio, Mbappé: molti potranno dire che è arrogante, ma è solo un atleta di altissimo livello“.