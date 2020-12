Milan, Gazidis entra nel board dell'Eca

Come comunicato dal Milan, club dove occupa il ruolo di amministratore delegato, Ivan Gazidis è stato eletto nel Consiglio Strategico per il Calcio Professionistico (PFSC): è stato nominato come rappresentante dell'Associazione dei Club Europei (ECA), diventandone anche membro effettivo dell'Executive Board

Nuovo incarico per Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Come comunicato dal club rossonero, il 56enne sudafricano "è stato eletto nel Consiglio Strategico per il Calcio Professionistico (Professional Football Strategy Council), l’organismo che riunisce molti dei principali portatori d'interesse del calcio europeo: Uefa, Club, Leghe Professionistiche e Associazioni dei Calciatori. Gazidis è stato nominato come rappresentante dell’Associazione dei Club Europei (ECA), diventando al contempo membro effettivo dell’Executive Board dell’organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo". La nota del Milan prosegue così: "Il CEO di AC Milan - che sarà in carica fino al termine del ciclo del Consiglio (2023) - è uno dei quattro rappresentanti dell’ECA all’interno del PFCS, insieme a Pedro Lopez Rimenez (Real Madrid CF), Edwin Van Der Sar (AFC Ajax) e Peter Lawwell (Celtic FC). Ivan Gazidis è anche membro del FIFA Stakeholders Committee (FSC) e presiede l’ECA Competitions Working Group". Non sono mancate le congratulazioni dell’ECA a Gazidis attraverso il proprio account Twitter.