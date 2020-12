Fonseca: "Terzi? Per molti non era possibile"

Paulo Fonseca voleva una risposta importante dopo il 4-1 di Bergamo e l'ha avuta con il successo sul Cagliari anche se la Roma non è stata costante e perfetta per tutti i 90': "Devo dire che sono soddisfatto, era importante vincere, non ci sono partite facili, oggi ne è stata la dimostrazione - dice - Bisogna lottare fino alla fine, credo che abbiamo creato tante occasioni e potevamo chiuderla prima per non soffrire nel finale". Sul terzo popsto con cui la Roma ha concluso il 2020: "E’ una prima parte di stagione positiva, siamo terzi, per molti non era possibile ma la squadra ci ha creduto sempre anche nei momenti difficili, anche dopo le gare con il Napoli e con l’Atalanta, la squadra è equilibrata e oggi abbiamo dato una buona risposta".