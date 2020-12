Non si fermano più i nerazzurri di Conte, vittoriosi per la settima gara consecutiva in Serie A dopo il 2-1 all'Hellas. Bravi i portieri nel primo tempo: Handanovic super sull'ex Dimarco, non è da meno Silvestri su Lautaro. Al 52' splendida la volée di Lautaro per il vantaggio, rimedia Ilic che sfrutta l'errore di Handanovic. Il colpo di testa di Skriniar vale il provvisorio sorpasso in vetta al Milan.