Uno splendido gol che non è bastato al Napoli per chiudere il 2020 con una vittoria e a Insigne per entrare nella top20 dei migliori marcatori dell'anno solare, anche se soltanto per una questione di media-gol a partita. Il capitano del Napoli chiude infatti il 2020 con 10 reti all'attivo in campionato, precedendo i compagni Mertens e Petagna, oltre a Ilicic, Mancosu, Morata, Kulusevski e Caicedo, tutti a quota 9. E nella top 20?