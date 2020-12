Il difensore olandese ripercorre il suo primo anno e mezzo in bianconero: "Adoro le grandi sfide e ho sempre pensato che questo fosse il posto giusto per me. Non mi sono mai pentito della mia scelta". E sui compagni di reparto: "Imparo da Bonucci e Chiellini, sono fortunato a giocare con dei modelli per tutti i giovani calciatori"

E' stato uno dei protagonisti principali dell'ultimo anno e mezzo di Juventus: Matthijs De Ligt si è preso la difesa bianconera, confermando le aspettative che avevano portato la società a investire 85 milioni di euro per acquistarlo dall'Ajax e imponendosi come uno dei migliori difensori a livello internazionale. Questo nonostante un adattamento iniziale alla Serie A un po' complicato e un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori nei primi mesi dell'attuale campionato. Al netto delle difficoltà, l'esperienza di De Ligt alla Juve si può considerare fino a questo momento positiva, come lui stesso ha raccontato ai microfoni del "The Athletic": "Per un difensore è sempre una grande sfida mettersi alla prova da straniero con il campionato italiano, ma io adoro le grandi sfide. Ho sempre pensato che questo fosse il posto migliore per me e non mi sono mai pentito di aver scelto la Juventus. Sono veramente contento di essere qui".