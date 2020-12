Lesione di primo grado al bicipite femorale destro per il centrocampista del Genoa. Salterà la sfida del 3 gennaio contro la Lazio e potrebbe non recuperare anche per le gare del 6 contro il Sassuolo e del 9 contro il Bologna. L'ipotesi più probabile per il rientro è il 17 gennaio in Atalanta-Genoa

