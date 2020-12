1/33

Una giuria d’eccezione, formata da allenatori, arbitri, giornalisti, ma soprattutto dai calciatori della Serie A. In fondo, chi meglio di loro può giudicare compagni e avversari per decidere quale sia l’undici ideale della stagione 2019/2020? Il “Gran Galà del Calcio”, alla decima edizione, premierà proprio i migliori giocatori della scorsa stagione, ruolo per ruolo (oltre al calciatore top del campionato), fino a comporre una “super squadra”. Un anno fa Ronaldo vinse il premio di miglior giocatore; ecco i candidati di questa edizione