Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano. L’attaccante svedese è atterrato all’aeroporto di Linate Prime attorno alle 13:10 in compagnia di sua moglie. La voglia di tornare in campo è tanta: per questo motivo si è subito recato alla Clinica Colombus per monitorare la situazione dopo che il 18 dicembre scorso si era infortunato al muscolo soleo del polpaccio sinistro. Uno stop arrivato dopo quello del 22 novembre scorso nel corso della sfida contro il Napoli in cui fu protagonista e segnò una doppietta. Il giocatore ha trascorso il Natale in Svezia con sua moglie e i figli e ora passerà il capodanno in Italia per provare ad accelerare il suo rientro. Che è previsto intorno alla metà di gennaio.

Ibrahimovic ospite fisso a Sanremo

Lo svedese intanto fa parlare anche fuori dal campo. Nella giornata di martedì l'annuncio di Amadeus: "Ibrahimovic sarà ospite fisso per le cinque giornate del Festival di Sanremo ma non salterà nessuna partita del Milan".