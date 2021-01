L'attaccante, rientrato ieri (giovedì) in Italia, aveva passato il Natale in Nigeria dopo essersi curato in Belgio la spalla e il braccio infortunati. Sui social sono spuntati alcuni video postati da un dj nigeriano il 29 dicembre (giorno del ventiduesimo compleanno di Osimhen), in cui si vede l'attaccante partecipare a una festa senza mascherine né distanziamento. Da regolamento del Napoli potrebbe anche scattare una multa. In serata i post sono stati poi rimossi

OSIMHEN POSITIVO AL COVID