Napoli, 1° giorno a Castel di Sangro: brilla Kvara

Osimhen si è intravisto. Kvara…si è visto! Il primo giorno a Castel di Sangro è stato soprattutto il suo. Conteso. Difeso. Atteso. C’è Kvaratskhelia ed è un bel vedere. Anche per Conte che può adesso metterci mano. La sua. Come con tutto il Napoli; sì senza più Lindstrom e Ostigard, però ora con tutti o quasi i nazionali di rientro. C’è Buongiorno. E proprio così è l’inizio. E poi Di Lorenzo, sistemato nei tre dietro; il capitano coccolato e festeggiato; che racconterà in conferenza la sua voglia ritrovata di Napoli. In mezzo comanda già Lobotka. Meret respinge tiri e concorrenza. Raspadori è vispo.

