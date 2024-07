Juve, "rito" anche per Motta che canta in ritiro

Come avviene per tutti i nuovi arrivi, anche Thiago Motta deve esibirsi con il microfono per cantare. Prima però un discorso alla squadra che apprezza e applaude il nuovo allenatore. Proprio come l’ex Bologna, anche altri nuovi calciatori si sono esibiti cantando una canzone al meglio delle proprie capacità

Prima il discorso alla squadra, poi il rito di iniziazione con l’inevitabile canzone. Anche Thiago Motta si "presenta" ai suoi ragazzi ringraziandoli per l’impegno e la disponibilità mostrata in allenamento, per poi cimentarsi nel canto. Dopo il mister, rito di iniziazione anche per altri giovani bianconeri proprio come avevano già fatto nei giorni scorsi i big Thuram e Di Gregorio insieme ad altri ragazzi della Next Gen.