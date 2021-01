Un arrivo solitario del Papu Gomez a Zingonia che conferma come Il 2021 sia cominciato proprio come era finito il 2020: da separato in casa con l'Atalanta. Non sarà tra i convocati contro il Sassuolo. Le ultime news e le ipotesi sul suo futuro SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 15^ GIORNATA Condividi:

Soltanto gelo. Altro che disgelo. Per il Papu Gomez il nuovo anno è cominciato come si era chiuso quello vecchio: da separato in casa, senza certezze sul futuro e con tanti dubbi da sbrogliare. In questi giorni si è allenato sempre a parte, mentre i compagni preparano il ritorno in campo con Sassuolo e lui sa già che non verrà convocato. Fuori dai giochi dalla vigilia della partita con la Roma per volontà di Percassi, che quando prende una decisione difficilmente, anzi quasi mai, fa retromarcia. Ecco perché il destino di Gomez è segnato; e più passano i giorni più un riavvicinamento con allenatore e proprietà appare improbabile.

Le eventuali offerte che arriveranno nei prossimi giorni - e per ora non ne sono arrivate - tratteggeranno il futuro dell'argentino, che il 16 dicembre a Torino ha giocato la sua ultima partita in nerazzurro anche se il suo destino era segnato dalla notte dello strappo col Midtylland.