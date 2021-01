Le probabili formazioni della 15^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili formazioni della prima giornata del 2021 direttamente dagli inviati di Sky Sport. Pioli recupera Kjaer ma perde Saelemaekers. Inter con ipotesi Vidal dal 1'. Napoli ancora senza Koulibaly. Fonseca ha due indisponibili sulla corsia sinistra. Simone Inzaghi spera nei recuperi di Acerbi e Lucas Leiva. Juve con il rebus Rabiot PROBABILI FORMAZIONI 15^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Giusto il tempo per brindare al nuovo anno (che si spera possa essere migliore di quello appena concluso) che è già tempo di tornare in campo per la prima giornata del 2021. E’anche tempo di mercato con giocatori e squadre che sperano di rilanciarsi. Insomma, tifosi e fantallenatori sono già in clima campionato. Dove eravamo rimasti? Milanesi nei primi due posti della classifica e Torino in ultima piazza. La ripresa ci offre, tra i vari scontri, un interessantissimo Atalanta-Sassuolo che promette decisamente spettacolo. La squadra degli inviati di Sky Sport è già al lavoro. Le preziose notizie dei nostri inviati sono già in arrivo e quindi passiamo subito ‘all’azione’ andando a dare uno sguardo alla situazione post natalizia delle 20 squadre di Serie A.

INTER-CROTONE, domenica ore 12:30 Inter, c'è Vidal dall'inizio? Antonio Conte non dovrebbe modificare gli interpreti difensivi rispetto all'ultima del 2020. L'idea di un 3-4-2-1 con Perisic trequartista è sempre percorribile ma a San Siro si potrebbe tornare al 'vecchio' 3-5-2 con Vidal in mediana dall'inizio ma occhio anche alle chance di Sensi. Con la linea a 5 Young pare in vantaggio per un posto a sinistra. Sull'altro fronte pronto Hakimi con il duo Lautaro-Lukaku in avanti Crotone, due ballottaggi a centrocampo Un po’ di cambi in vista per Stroppa rispetto all’ultima giornata dello scorso anno. Marrone torna dalla squalifica; con lui potrebbe anche rientrare nell’XI titolare anche Magallan con Cuomo e Golemic in panchina. In mediana due dubbi: Benali è recuperato mentre Cigarini ha avuto una ricaduta e non sarà a disposizione. Petriccione se la gioca con Zanellato, l’altro ballottaggio è tra Benali e Vulic. In entrambi i casi i primi sono favoriti sui secondi. In attacco riecco Simy con Riviere da usare come arma a gara in corso.

ATALANTA-SASSUOLO, domenica ore 15 Atalanta, tre dubbi per Gasperini Trequarti e attacco. Sono questi i reparti nei quali le scelte di Gasperini non sono ancora totalmente definitive. In difesa infatti si va verso l’utilizzo di Palomino dal 1’ visti i problemi fisici di Toloi. Nulla dovrebbe cambiare in mediana con De Roon e Freuler centrali mentre, come detto, più ‘dubbioso’ il reparto d’attacco. Ballottaggio tra Muriel e Zapata con il secondo che potrebbe spuntarla sul compagno di nazionale. Pessina potrebbe essere confermato ma occhio alla risalita delle quotazioni di Malinovskyi mentre Miranchuk lotta per una maglia da titolare col favorito Ilicic. Sassuolo, recuperato Djuricic L’infermeria neroverde si sta pian piano svuotando con giocatori chiave che tornano a disposizione di Roberto De Zerbi. Djuricic è arruolabile e viaggia verso una maglia da titolare. Defrel e Rogerio sembrano convocabili anche se non al 100%. La loro situazione continua ad essere monitorata. In mediana Locatelli torna dalla squalifica e farà coppia con Lopez. A destra Toljan favorito. Davanti ci sarà Caputo con Berardi a destra e Boga (in pole sul resto della truppa) a sinistra

CAGLIARI-NAPOLI, domenica ore 15 Cagliari, Ounas titolare. Godin più no che sì In casa Cagliari c’è da registrare l’assenza, da qui a fine stagione, di Marko Rog, operato al ginocchio dopo la lesione al crociato. Un altro ex della sfida però, con tutta probabilità, sarà nell’XI titolare di Eusebio Di Francesco: Ounas infatti è in rampa di lancio visto che Nandez scalerà nei duo davanti alla difesa. Dietro problemi per Godin che, salvo sorprese, non riuscirà a recuperare. Pronto Ceppitelli. L’alternativa al 4-2-3-1 è un 3-5-2 con Carboni in difesa e Oliva a centrocampo Napoli, Demme recuperabile Quattro assenti per Gennaro Gattuso che dovrà fare a meno di Mertens, Malcuit, Koulibaly e Osimhen. Diego Demme viaggia invece verso la disponibilità. Parzialmente in gruppo negli ultimi giorni del 2020, il centrocampista resta in leggero dubbio ma le sensazioni non sono negative. Fabian Ruiz resta favorito per una maglia al fianco di Bakayoko. Dietro ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. Pochi dubbi sull’artiglieria pesante: Petagna titolare col trio Lozano-Zielinski-Insigne alle sue spalle

FIORENTINA-BOLOGNA, domenica ore 15 Fiorentina, Biraghi out per squalifica Molti elementi di quella squadra che ha battuto la Juventus prima di Natale verranno con tutta probabilità confermati. A sinistra non ci sarà Biraghi causa squalifica. Igor avanzato vorrebbe dire cambiare anche in difesa e probabilmente a destra (Caceres che arretra e uno tra Venuti e Lirola sull'out destro). Più probabile invece che l'ex Inter venga sostituito da Barreca. Al centro ballottaggio Pulgar-Bonaventura con Borja Valero come eventuale terzo incomodo. Davanti confermati sia Vlahovic che Ribery

Bologna, Ravaglia in pole. Ballottaggio a destra Sinisa Mihajlovic è pronto a rilanciare dal primo minuto Riccardo Orsolini con Vignato che esce quindi dall’XI titolare tornando ad essere utilizzato a gara in corso. In porta ballottaggio tra Da Costa e il recuperato Ravaglia con il giovane azzurro in leggerissimo vantaggio. Il ritorno di De Silvestri sulla corsia destra permetterebbe a Medel di ‘alzarsi’ in mediana affiancando Schouten ma Mihajlovic lo vede sempre molto bene da centrale ed è lì che probabilmente lo vedremo. De Silvestri resta in ballottaggio con Tomiyasu visto che l’azzurro non ha forzato in allenamento. Davanti alla difesa c’è quindi Dominguez in vantaggio. Nel trio dietro a Palacio pronto a tornare dall’inizio Riccardo Orsolini

GENOA-LAZIO, domenica ore 15 Genoa, in forse Pandev Sei indisponibili per la gara interno contro la Lazio. Ballardini recupera però Zapata. Il difensore colombiano dovrebbe essere convocato ma al massimo sarà iniziale panchina per lui. Un affaticamento muscolare potrebbe fermare Pandev che ad oggi è in forte dubbio. Davanti coppia Pjaca-Destro. Difesa a 3 con Masiello, Goldaniga e Criscito. Sulle corsie di centrocampo ci sono vari incastri: c’è un ballottaggio sulla sinistra tra Czyborra e Zappacosta ma con il primo titolare, il secondo potrebbe anche giocare sull’altra corsia scalzando Ghiglione Lazio, da valutare Acerbi e Leiva Ci sono un po’ di punti di domanda tra i biancocelesti: Simone Inzaghi spera di avere a disposizione sia Acerbi che Lucas Leiva. La situazione dice che entrambi sono di fatto recuperati ma non ancora al 100% dal punto di vista fisico e di tenuta. Lecito quindi pensare ad almeno di due ballottaggi visto che Escalante e Hoedt restano in pre allarme. A sinistra ci sarà ancora Marusic mentre il partner di Ciro Immobile uscirà dalla sfida tra Muriqi e Caicedo con il primo al momento in leggero vantaggio

PARMA-TORINO, domenica ore 15 Parma, Gervinho non si vede ancora Infortunio e voci di mercato. E’ un gennaio intenso per Gervinho che, salvo soprese, salterà la sfida con il Torino. L’ivoriano non è ancora tornato in sede dato che sta ancora recuperando dal problema ai flessori. Laurini e Scozzarella sono tornati in gruppo ma il secondo sta per salutare Parma. A parte invece Grassi e Pezzella. Brunetta è in ballottaggio con Sohm. Le rotazioni e le possibilità sulla trequarti sono tante per Liverani che in attacco potrebbe rilanciare Cornelius dal primo minuto. Torino, tornano Lyanco e Baselli Rotazione nella difesa a 3 di Marco Giampaolo: Lyanco ha scontato il turno di squalifica e torna dal primo minuto con Nkoulou che slitta in panchina. Viaggia invece verso la convocazione Baselli, finalmente sulla via del completo recupero. Davanti coppia Verdi-Belotti. In mediana esce dalla formazione titolare Gojak: Lukic e Linetty sono i favoriti per stare ai lati di Rincon. Bonazzoli e Ansaldi invece restano in dubbio: problemi alla coscia per il primo, contrattura per il secondo.

ROMA-SAMPDORIA, domenica ore 15 Roma, fuori Spinazzola e fuori anche il suo vice L’assenza sulla sinistra di Spinazzola avrebbe dovuto lanciare Riccardo Calafiori. Il 18ene romano avrebbe giocato con tutta probabilità da titolare ma un risentimento al flessore lo ha messo nella lista degli indisponibili. La terza opzione quindi prevede Bruno Peres in fascia. Dietro tornano Smalling e Ibanez. Mirante non è ancora totalmente recuperato. Problemi anche per Pedro: Pellegrini giocherà da trequartista e Villar agirà al fianco di Veretout in mediana. Sampdoria, niente ‘derby’ per Keita Un rosso nell’ultimo turno del 2020 ha privato la Samp di Keita: l’ex Lazio non potrà quindi disputare il suo personalissimo derby contro la Roma. La buona notizia in casa blucerchiata riguarda il rientro in gruppo di Bereszynski. Con Ferrari ai box e Thorsby (recuperato) che dovrebbe agire in mezzo al campo, a destra ci sarebbe stato un buco davvero importante. La titolarità del polacco dipenderà ovviamente da come lo inquadrerà Ranieri dal punto di vista di ritmo e tenuta. In attacco sfida Quagliarella-La Gumina con Verre che dovrebbe essere sicuro del posto. In mediana rischia la panchina Adrien Silva mentre è duello tra Jankto e Damsgaard.

SPEZIA-VERONA, domenica ore 15 Spezia, due positivi e uno squalificato Formazione ancora da decidere per Vincenzo Italiano che deve far fronte alla squalifica di Terzi e alle positività di Acampora e Ricci. In difesa conferma per Ismajili con Chabot che dovrebbe rimanere fuori dalla formazione di partenza. In mediana favoriti Aguoumé e Pobega mentre davanti c’è un po’ di incertezza: Gyasi, Farias e Agudelo si giocano due maglie. La sicurezza è Nzola. Altro ballottaggio da risolvere è quello tra Marchizza e Bastoni sulla corsia sinistra difensiva Verona, buone notizie dall'infermeria

Dopo aver saltato le ultime 6 giornate di campionato, Nikola Kalinic è pronto a rientrare. A Juric i gol degli attaccanti sono sempre mancati quest'anno e il croato si candida per una maglia da titolare anche se non è escluso che possa partire uno tra Colley e Salcedo con Kalinic messo a gara in corso. Dietro recuperano anche Lovato e Dawidowicz, rientri che permetteranno quindi al tecnico gialloblù di avere più opzioni. A centrocampo cerca spazio Ilic che ha messo a segno l'ultimo gol del 2020 del Verona



BENEVENTO-MILAN, domenica ore 18 Benevento, Hetemaj disponibile e in ballottaggio Un solo grosso dubbio in casa Benevento. Pippo Inzaghi infatti deve decidere se schierare il rientrante Hetemaj dal primo minuto oppure tenerlo inizialmente in panchina. In difesa disponibile Maggio ma Letizia e Barba occuperanno le corsie esterne. Davanti pronto l’ex Lapadula mentre in mezzo c’è il ballottaggio che riguarda Hetemaj. Con lui in campo, uscirebbe dall’XI titolare Insigne con Ionita che si alzerebbe al fianco di Caprari. Milan, torna Kjaer. Theo Hernandez salta la prima Un paio di ritorni importanti per Stefano Pioli che però dovrà rinunciare a Theo Hernandez causa squalifica (in fascia sinistra spazio a Dalot). A centrocampo riecco Kessié con Tonali confermato di fianco all’ivoriano. In difesa c’è il ritorno di Kjaer che si allena in gruppo dalla ripresa delle operazioni in quel di Milanello. Davanti Leao favorito con Rebic a sinistra. Sull’altro versante indisponibile Saelemaekers (lesione al retto femorale della coscia sinistra), tocca a Castillejo