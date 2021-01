Una sosta così breve può causare problemi alla squadra? E per ampliare la rosa ci saranno interventi sul mercato?

"La breve sosta è stata uguale per tutti. Abbiamo tratto benefici da questo stop, perchè nell'ultimo mese avevamo giocato dieci partite e un po' di riposo ci ha fatto bene. Non penso che questa sosta possa cambiare, in positivo o in negativo, la condizione fisica nostra e quella dei nostri avversari. Dal punto di vista della rosa abbiamo l'obiettivo primario di recuperare tutti gli infortunati. Ho a disposizione una rosa adeguata, anche se lunedì comincia il mercato e la società sarà pronta per cogliere eventuali occasioni e migliorare la squadra".