C’è una sfida contro il Genoa per ripartire subito dopo il rocambolesco ko contro il Milan alla vigilia di Natale e un rinnovo di contratto (che scade a giugno) di cui, inevitabilmente, si parla. Nella consueta conferenza stampa pre-match, Simone Inzaghi ha parlato con i giornalisti anche di questo: "Lotito è un buonissimo intenditore di calcio, era contento per le ultime prestazioni ma era anche deluso come noi per come è maturata la sconfitta Milano. Tra Natale e Capodanno ci siamo sentiti e confrontati, penso che Lotito tornerà e troveremo un accordo senza nessun problema". Ma la volontà dell’allenatore è chiara: "Se la Lazio è la mia priorità? Assolutamente sì. Se ne è cominciato a parlare ad agosto con il presidente. Quando lui dice qualcosa è di parola – ha aggiunto -. Io non sto vedendo un grandissimo problema, penso che i contratti sono importanti quando ci sono ma per me non cambia nulla da qui alla formalizzazione".

Cosa chiede Inzaghi al 2021

“Alla Champions penseremo quando ci toccherà giocare con il Bayern, per il campionato chiedo di ricominciare a vincere e a essere più continui con i risultati. Sulle prestazioni la continuità l'ho vista. Mancano qualche vittoria e qualche punto in più". All’auspicio segue un’ovvia considerazione: "Del 2020 rinuncerei al Covid, come tutte le persone di questo mondo, per tutti, per l'umanità". In classifica c’è qualche punto di ritardo: “Dovremmo avere qualcosa in più in classifica. Sapevamo che la Champions ci avrebbe tolto qualcosa ma sono convinto che torneremo nella parte più importante della classifica".