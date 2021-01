Ottava vittoria consecutiva per l'Inter, che batte il Crotone 6-2 e sale momentaneamente in testa alla classifica in attesa del Milan (in campo alle 18 contro il Benevento). I calabresi passano in vantaggio con un gol di Zanellato, pareggio con Lautaro. I nerazzurri la ribaltano con l'autogol di Marrone, ma la squadra di Stroppa segna il 2-2 con un rigore di Golemic (fallo di Vidal su Reca). Nella ripresa Lautaro firma la tripletta, anche Lukaku e Hakimi vanno in gol. GOL E HIGHLIGHTS