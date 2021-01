L'ultimo messaggio social del portoghese per suonare la carica ai bianconeri nel nuovo anno appena iniziato: "Stessi obiettivi". La Juve domenica in campo contro l'Udinese alle 20.45

"Nuovo anno, stessi obiettivi": questo il messaggio di Cristiano Ronaldo per dare il benvenuto al 2021. Il portoghese della Juventus, attraverso il suo account Instagram, ha postato alcune foto del primo giorno dell'anno trascorso alla Continassa, tra le esultanze per i gol in allenamento e gli abbracci con Giorgio Chiellini. La testa è già

all'Udinese, domenica alle 20.45 i bianconeri di Pirlo riprenderanno il campionato con la sfida contro i firulani allo Stadium.